میزان کل استخراج مواد معدنی شرکت ملی مس ایران تا پایان تیرماه امسال به بیش از ۱۱۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همچنین تولید سنگ سولفور با رسیدن به ۲۲ میلیون و ۱۶۸ هزار تن، توانسته است برنامه ۱۴۰۴ را به طور کامل محقق کند و رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کند.

در حوزه تولید کنسانتره مس، کارخانجات تغلیظ شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت رکوردی بیسابقه، حدود ۵۰۷ هزار تن تولید داشته اند که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، تولید کنسانتره مولیبدن نیز با ۴ هزار و ۱۵۲ تن، با تحقق ۱۰۰ درصد برنامه امسال، ۳ درصد افزایش را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

تولید کنسانتره فلزات گرانبها نیز در این بازه به ۳۰۰ تن رسیده که با دستیابی به هدف برنامه ریزی شده، ۱۴ درصد بیشتر از پیش بینی‌ها تولید شده است.

همچنین، شرکت ملی صنایع مس ایران موفق شده است در چهار ماه ابتدایی امسال تقریباً ۸۴ هزار تن کاتد و ۷ هزار و ۶۰۰ تن مفتول تولید کند، که این میزان در شرایط ناترازی انرژی و اورهال‌های دور‌های قابل توجه ارزیابی میشود.

این نتایج نشان می دهد که شرکت ملی صنایع مس ایران با وجود چالش‌های زیربنایی و شرایط دشوار انرژی، روند رو به رشدی را در تولید و استخراج مواد معدنی طی کرده و برنامه‌های تعیین شده را به خوبی پیش برده است.