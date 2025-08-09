به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا شهرکی ضمن تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ایمن برای بهره‌مندی گردشگران و شهروندان افزود: نخستین شناگاه امن در یکی از سواحل استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسید و مقرر شد طرح اجرایی آن تهیه شود. همچنین روند جانمایی شناگاه‌ها در سایر سواحل نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر سواحل جنوب شرق کشور گفت : سیستان و بلوچستان با بیش از ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی، دارای چشم‌انداز‌های طبیعی منحصر به‌فردی است، اما متأسفانه زیرساخت‌های ایمنی این مناطق با ضعف‌هایی جدی مواجه است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان هدف از اجرای این طرح‌ها را تلفیق ایمنی با نشاط اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری عنوان کرد و گفت: در جانمایی شناگاه‌ها، پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نیز لحاظ خواهد شد تا ضمن ارتقای ایمنی، به رونق اقتصادی و افزایش شور و نشاط اجتماعی منطقه کمک شود.

علیرضا شهرکی با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت بکر سواحل از اولویت‌های اصلی استان است، افزود : امیدواریم با توسعه شناگاه‌های استاندارد و ایمن، هم در صیانت از جان مردم گام برداریم و هم زیرساخت‌های لازم برای گردشگری دریایی را فراهم کنیم.