به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد مشاور املاکی برای گرانفروشی در انجام خدمات معامله ملکی به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه ششم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال بعنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از اسناد و مدارک واحد مشاور املاکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.