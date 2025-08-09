به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر با افزایش امکانات رفاهی، خدماتی و زیرساختی به یکی از مرزهای مهم اربعینی بدل شده است و مردم پیرانشهر برای چهارمین سال پیاپی افتخار میزبانی از عاشقان امام حسین (ع) را دارند.

گذرگاه تمرچین امسال پرشورتر از سالهای گذشته به استقبال زائران اربعین حسینی رفته است و زائران، امسال خنکای تمرچین را به گرمای مرزهای دیگر کشور با عراق ترجیح دادند.

ارائه خدمات در خور توجه موکبها و اهالی پیرانشهر، در کنار آمادگی کامل گروههای امدادی، هلال احمر و اورژانس و امنیت مسیر، فضای معنوی به این گذرگاه بخشیده است.

ناوگان حمل و نقل بین المللی و داخلی نیز به صورت خودجوش برای حمل و نقل رایگان زائران اعلام آمادگی کرده و هم اکنون تردد زائران از ارومیه تا اربیل به صورت رایگان صورت می پذیرد.