به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیری پرنیان گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و از ابتدای سال دوم اجرای برنامه صدور گواهی انحصار وراثت از مرجع قضایی گرفته شده و به عهده سازمان ثبت احوال گذاشته شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس زیرساخت‌ها در سازمان ثبت احوال فر‌اهم شده و در استان نیز با همکاری و همراهی دادگستری کل استان و اداره ثبت احوال فوت‌هایی که از تاریخ سوم مرداد سال جاری ثبت شده‌اند، بدون حضور متقاضی بدون اخذ درخواست و به صورت الکترونیکی گواهی انحصار وراثت صادر و به ذینفعان و وراث ابلاغ خواهد شد.