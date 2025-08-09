مدیرکل ثبت احوال استان لرستان از واگذاری صدور گواهی انحصار وراثت به این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امیری پرنیان گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و از ابتدای سال دوم اجرای برنامه صدور گواهی انحصار وراثت از مرجع قضایی گرفته شده و به عهده سازمان ثبت احوال گذاشته شده است.
وی بیان کرد: بر این اساس زیرساختها در سازمان ثبت احوال فراهم شده و در استان نیز با همکاری و همراهی دادگستری کل استان و اداره ثبت احوال فوتهایی که از تاریخ سوم مرداد سال جاری ثبت شدهاند، بدون حضور متقاضی بدون اخذ درخواست و به صورت الکترونیکی گواهی انحصار وراثت صادر و به ذینفعان و وراث ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل ثبت احوال لرستان گفت: برای فوتهای قبل از سوم مرداد سال جاری نیز چنانچه گواهی انحصار وراثت دریافت نکردند و یا درخواستی ندادن به مرجع قضایی میتوانند به سامانه سهیم سازمان ثبت احوال مراجعه کنند و درخواست خود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ثبت کنند تا در فرایند صدور گواهی انحصار وراثت قرار بگیرند.