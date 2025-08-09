به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بمناسبت گرامیداشت یادبود شهدای جنگ ۱۲ روزه با دشمن صهیونیستی و به همت کمیته اهداف پروازی هیات تیراندازی گیلان یکدوره مسابقه تیراندازی اهداف پروازی با حضور ۳۰ ورزشکار از سراسر استان در سایت اهداف پروازی سردار جنگل رشت برگزار شد که در پایان آقایان بابک رضایی مهر از رشت، سیاوش باقری از تالش و احمد رضازاده از رشت به رتبه‌های اول تا سوم رسیدند.