۳ کیلومتر از رودخانههای اردستان لایروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آب منطقهای اردستان گفت: تاکنون ۳ کیلومتر از رودخانههای این شهرستان لایروبی و هزار و ۲۰۰ متر دیوار ساحلی احداث شده است.
الهام الماسی ادامه داد: هنوز بیش از ۶ کیلومتر از مسیر رودخانهها نیاز به لایروبی و ۳.۳ کیلومتر به دیوار ساحلی نیاز دارد.
وی افزود: برای تکمیل این طرحها به حدود ۵.۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، رایزنیها برای تأمین بودجه ادامه دارد.
الماسی در حوزه برخورد با تخلفات منابع آب نیز گفت: سال گذشته و امسال با همکاری نیروهای اجرایی، ۴۵ مورد که بهطور غیرقانونی در بستر رودخانهها راه اندازی شده بود قلع و قمع و همچنین پنج حکم قضائی صادره در بستر رودخانهها صادر، به مرحله اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه ۱۸ پرونده برای چاههای غیرمجاز تشکیل و به دستگاه قضائی ارسال شده است، افزود: شناسایی چاههای غیرمجاز در روستاها همچنان یکی از چالشهای اصلی است.
الماسی گفت: ارتقا نظارت و آگاهی عمومی در دستور کار قرار دارد و امید است با مشارکت مردم، قدمهای مؤثری در حفاظت از منابع آب برداشته شود.
اردستان دارای رودخانههای اونج، بغم، سلطان سید حسین، گله انجیله، کهنگ و زواره است.
شهرستان اردستان با جمعیت افزون بر ۴۲ هزار نفر، در فاصله نزدیک به ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان قرار دارد.