مدیرکل نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب برای پوشش هر یک درصد از جمعیت کشور، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مرتضی احتشامی» در جریان بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران گفت: هزینه‌های بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بسیار بالا هستند و این هزینه‌ها از جمله خرید اقلام ضروری موثر در فرآیند تصفیه فاضلاب باید در ادامه حیات تصفیه خانه‌ها تهیه شوند تا مراحل تصفیه به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب برای پوشش هر یک درصد از جمعیت کشور، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و فروش پساب می‌تواند منبع درآمدی مناسبی برای تأمین هزینه‌های زیرساختی شرکت‌های آب و فاضلاب باشد.



راه اندازی خط تولید بایوچار

عباسعلی مصر‌زاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گزارشی جامع از طرح فاضلاب تهران ارائه داد و چالش‌های توسعه و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها را تشریح کرد. همچنین مصرزاده از راه اندازی خط تولید بایوچار خبر داد و گفت: همیشه در زنجیره تصفیه فاضلاب، یک مورد مهم مغفول مانده بود و آن هم فرآوری لجن و تولید کود به عنوان یک محصول غنی در کشاورزی بود. این کار از سال گذشته با کمک دانش‌بنیان‌ها در شرکت فاضلاب تهران آغاز شده است و بزودی اولین تولید بیوچار از لجن را در تصفیه‌خانه غرب آغاز خواهیم کرد.

وی بیان کرد: استحصال برق از گاز فاضلاب نه تنها یک انرژی پاک محسوب می‌شود که به رفع ناترازی برق در پیک مصرف و همچنین پیشگیری از آلودگی محیط‌زیستی به دلیل ورود گازهای گلخانه‌ای به محیط کمک می‌کند.