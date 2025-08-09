پخش زنده
امروز: -
وزیر نفت در حکمی «سید فرهنگ فصیحی لنگرودی» را بهعنوان رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در حکم محسن پاکنژاد به سید فرهنگ فصیحی لنگرودی آمده است:
«با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم بهعنوان رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت منصوب میشوید.
انتظار دارد بر اساس اولویتهای وزارت نفت و اسناد بالادستی، با بهرهگیری از ظرفیت اختصاصی آن پارک و توانمندیهای مؤسسات فناور نوآور و دانشبنیان در کمک به رفع نیازمندیهای فناورانه و اولویتدار شرکتهای تابع وزارت نفت کوشا بوده و در توسعه کسبوکارهای فناورانه و ارتقای زیست بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت نقشی مؤثر و شایسته ایفا کنید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیران و متخصصان صنعت نفت و کارکنان آن پارک در انجام مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.»