به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی و صدور دستور‌های لازم برای حل آنها رئیس کل دادگستری به همراه دادستان عمومی و انقلاب استان به ماکو سفر کرده بود.

ناصر عتباتی در ابتدا از کارخانه سیمان تعطیل شده بازدید کرد که اختلاف مالی مدیران این کارخانه با سرمایه گذار و سهامداران از مهمترین مشکل این واحد راکد است.

در این بازدید رئیس کل دادگستری برای حل سریع مشکل قضایی این کارخانه برای بازگشت دوبا ره به چرخه تولید قول مساعد داد.

شرکت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ارومیه با جمعی از فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضا استان در ماکو بود.

عتباتی د راین خصوص گفت: مسایل و موضوعاتی در حوزه فعالیت اقتصادی گمرکات، مباحث تجاری و بانکی مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد در بحث تامین انرژی بعضی از واحد‌های صنعتی، همچنین در بحث رفع مشکلات مخابرات و اینترت بحث تخصیص زمین برای یگ سری فعالیت‌های اقتصادی مخصوصا در حوزه تولید انرژی مصوبات خوبی داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان در این سفر از گمرک بازرگان و فعالیت موکب‌های مردمی مستقر در این مرز هم بازدید کرد.

بازدید از بازارچه مرزی ساری سو و ملاقات با زندانیان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس کل دادگستری استان به ماکو بود.