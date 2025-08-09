پخش زنده
بررسی های دانشمندان نشان می دهد مصرف نوشابه های رژیمی سبب افزایش خطر ابتلا به دیابت می شود و حتی خطر آن از شکر معمولی هم بیشتر است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری ساینس آلرت، گفته می شود شیرینکنندههای مصنوعی، جایگزین سالمتری بجای شکر هستند اما نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد، این جایگزینها خطرات خاص خودشان را برای سلامت انسان به همراه دارند.
براساس نتایج این تحقیقات، مصرف فقط یک نوشابه رژیمی در روز، ممکن است خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را به میزان ۳۸٪ افزایش دهد.پژوهشگران از چند موسسه در استرالیا و هلند، دریافتند که نوشیدن فقط یک قوطی نوشابه شیرینشده با مواد مصنوعی در روز طی چند سال، سبب تفزایش ۳۸ درصدی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ می شود.
نکته جالب توجه اینکه، این میزان خطر حتی بیشتر از افزایش ۲۳ درصدی خطر ابتلا به دیابت است که با مصرف نوشیدنیهای شیرینشده با شکر بوجود می آید.این یافتهها براساس بررسی عادات غذایی و آشامیدنی ۳۶۶۰۸ استرالیایی بین ۴۰ تا ۶۹ سال به دست آمده است.
شرکتکنندگان در این تحقیق، میزان مصرف شیرینکننده های مصنوعی و شکر خود را گزارش کردند و سپس سوابق سلامتی آنها به طور متوسط در ۱۴ سال پیگیری شد.رابل کبتیمر، متخصص تغذیه در دانشگاه موناش استرالیا در این باره گفت «نوشیدن یک یا چند عدد از این نوشیدنیها در روز - چه شیرینشده با شکر یا جایگزینهای مصنوعی - سبب می شود فرد با احتمال بسیار بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع ۲ مواجه باشد.
با توجه به عوامل شناختهشدهی بسیار زیاد در خطر ابتلا به دیابت نوع ۲، محققان نمیتوانند بگویند که شیرینکنندههای مصنوعی مستقیماً باعث آن میشوند. تمام دادهها نشان میدهد که ارتباطی وجود دارد، اما برای روشن شدن آن به تحقیقات بیشتری نیاز است.
با توجه به شیرینکنندههای مصنوعی مختلفی که در کشورهای مختلف فروخته میشوند و عادات غذایی و آشامیدنی متفاوت در سراسر جهان، جمعآوری هرچه بیشتر دادهها در مورد خطرات احتمالی بسیار مهم است.
باربورا د کورتن، دانشمند زیستپزشکی در دانشگاه سلطنتی فناوری ملبورن میگوید: «شیرینکنندههای مصنوعی اغلب به صورت جایگزین سالمتر به افراد در معرض خطر دیابت توصیه میشوند، اما نتایج این پژوهش جدید نشان میدهد که آنها ممکن است خطرات خود را برای سلامت انسان به همراه داشته باشند.»
محققان گمان میکنند که برخی از شیرینکنندههای مصنوعی میتوانند در سطح قند خون اختلال ایجاد کنند و به نوبه خود در افزایش خطر دیابت نوع 2 نقش داشته باشند. در همین حال، سایر شیرینکنندهها به علت ایجاد اختلال در باکتریهای روده و افزایش عدم تحمل گلوکز در بدن معروف هستند. این نوع تعاملات و سایر موارد میتوانند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را حتی در افرادی که اضافه وزن ندارند نیز، افزایش دهند.
محققان میخواهند اقدامات بیشتری برای افزایش آگاهی درباره خطرات احتمالی شیرینکنندههای مصنوعی برای سلامت انجام شود. در سالهای اخیر، تحقیقات انجام شده نشان داده است که این جایگزینهای قند، با مشکلات مربوط به سلامت مغز و آسیب قلبی مرتبط هستند.
این نوشیدنیها اغلب به صورت نوشیدنیهای بهتر برای شما به بازار عرضه میشوند، اما ممکن است خطرات خاص خود را داشته باشند. سیاستهای آینده باید رویکرد وسیعتری برای کاهش مصرف همه نوشیدنیهای غیرمغذی داشته باشد.نتایج این تحقیق در مجله دیابت و متابولیسم منتشر شده است.