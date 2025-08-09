به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم مدیرکل صداوسیمای مهاباد نقش فعال و جایگاه ویژه خبرنگاران در عرصه‌های مختلف جامعه را تبیین و از فعالان عرصه خبر و آگاهی بخشی تجلیل کرد.

علی عیسی زاده افزود: امیدبخشی رسالت اصلی رسانه ملی در مقابل روایت‌های دروغین دشمنان است و خبرگزاری صداوسیمای مهاباد با جلب رضایتمندی و اعتماد بیش از 80 درصد مخاطبان توانسته است جایگاهی ممتاز در بین مراکز استانی کشور بدست آورد.

علی عیسی زاده، با قدردانی از تلاشهای خالصانه فعالان عرصه خبر، خبرنگاران را از عوامل اصلی ثبات امنیت روانی، تقویت وحدت و انسجام ملی و ثبت ایثارگریهای شهدای اقتدار در حافظه تاریخ عنوان کرد.

فرمانده قرارگاه امام سجاد(ع) و سپاه مهاباد هم با قدردانی از احساس مسئولیت، تعهد و نقش آفرینی خبرنگاران در زمینه‌های مختلف، خبرنگاران را پیشگامان عرصه روایتگری شفاف و صادقانه دانست.

سرهنگ اکبر نوروزی، در ادامه به نقش پررنگ رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی و ترکیبی دشمن درجنگ اخیر اشاره کرد و افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه به ویژه صداوسیما با حداقل امکانات در برابر تحریف روایت از سوی رسانه‌های بلوک ناتو ایستادند و صدای حقیقت شدند.

جعفر روستا، مدیرخبرگزاری صداوسیمای مهاباد هم در این مراسم پوشش مناسب و به موقع رویدادهای مهم منطقه ای، استانی و ملی، توجه به سلیقه و خواست مخاطبان و حضور مستمر در شبکه های سراسری را از توفیقات این مجموعه عنوان کرد.

در این آیین از فعالان عرصه خبر صداوسیمای مهاباد با اهدای لوح قدردانی شد.