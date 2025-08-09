پخش زنده
نخست وزیر عراق چند وزیر و مسئول را به دستگاه قضایی این کشور معرفی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک عربی، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، امروز (شنبه) اعلام کرد که ۴۱ مدیرکل را از سمت خود برکنار کرده و چهار وزیر را به دلیل وجود «شبهات» در عملکردشان به دستگاه قضایی معرفی کرده است.
این اقدام بخشی از فرآیند ارزیابی جامع عملکرد دولت به شمار میآید. پایگاه «بغداد الیوم»، نیز در این باره نوشت السودانی در سخنرانی خود در کنفرانس ارزیابی عملکرد دولت گفت که اصلاح و ارتقای نهادهای دولتی، از آغاز فعالیت دولت، هدفی محوری بوده و اجرای برنامه دولت نیازمند ابزارهای کارآمد و موفق است. وی توضیح داد که کمیتهای ویژه متشکل از استادان دانشگاه و کارشناسان، با نظارت مستقیم او و بر اساس معیارهای شفاف، بیطرفانه و بهدور از هرگونه غرضورزی، عملکرد مدیران کل، مشاوران و وزرا را ارزیابی کرده است.
به گفته السودانی، این کمیته ۱۱۳۵ ارزیابی انجام داده که نتیجه آن برکناری ۴۱ مدیرکل، تثبیت برخی دیگر و پیشنهاد اصلاح کابینه شامل شش وزیر بوده است. وی همچنین افزود که برخی جریانهای سیاسی افرادی را برای جایگزینی معرفی کردهاند که از نظر سطح عملکرد پایینتر از وزرای مشمول ارزیابی بودهاند.
نخستوزیر عراق تصریح کرد که نتایج این ارزیابی منجر به ارجاع چهار وزیر به قوه قضائیه شده، زیرا شاخصها و شبهاتی درباره عملکرد آنها وجود داشته است. او تأیید کرد که نتایج تحقیقات مربوط به این وزرا و دیگر نهادهای مقصر را امضا کرده و پروندهها اکنون در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد.
السودانی همچنین از پایان دادن به نظام اداره پستها بهصورت سرپرستی (موقت) و برقراری مبانی حرفهای برای ارزیابی عملکرد دولت، در ادامه برنامه اصلاح نهادی خبر داد. وی گفت که دولت از نخستین روز کاری خود متعهد به اصلاح ساختارهای دولتی و ارتقای کارایی آنها بوده و فرآیند ارزیابی، بر اساس معیارهای شفاف و جامع، شامل مدیران کل، معاونان وزرا، مشاوران، رؤسای نهادهای مستقل و وزرا انجام شده است.
به گفته او، میزان تغییر در سمتها بیش از ۲۱ درصد بوده و شامل برکناری دهها مسئول و تثبیت برخی دیگر است. او از مدیران برجستهای که در این ارزیابی شناسایی شدند تقدیر کرد و بر ادامه حمایت از آنها برای خدمت به کشور تأکید نمود. السودانی افزود که نتایج ارزیابی به مجلس نمایندگان ارائه شد و این مجلس، تثبیت شماری از مسئولان را تصویب کرد؛ اقدامی که به گفته وی، از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیسابقه بوده است.