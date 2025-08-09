سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به مذاکرات اخیر سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن بر ضرورت عادی‌سازی روابط ۲ کشور بر اساس منافع متقابل و بدون مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای تأکید کرد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر شنبه با اشاره به گفت‌و‌گو‌های سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن، تأکید کرد که فدراسیون روسیه خواهان ایجاد «منطقه‌ای باثبات و شکوفا» در قفقاز جنوبی است و یکی از مهم‌ترین شروط این هدف را «عادی‌سازی جامع روابط میان آذربایجان و ارمنستان بر اساس در نظر گرفتن منافع مردم هر دو کشور» می‌داند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما

در شامگاه جمعه، «الهام علی‌اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در کاخ سفید با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کردند. این دیدار با هدف امضای پیمان صلح تاریخی میان ۲ کشور برگزار شد.

ترامپ پس از دیدار با سران ۲ کشور، اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان متعهد شده‌اند برای همیشه جنگ‌ها را متوقف، تجارت را آزاد و به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و این توافق، آغاز صلح پایدار در قفقاز خواهد بود.

طبق بیانیه منتشر شده در ویگاه وزارت خارجه روسیه، وی با مثبت ارزیابی کردن نشست اخیر واشنگتن و میانجی‌گری آمریکا گفت: «امیدواریم این گام به پیشبرد دستورکار صلح کمک کند، هرچند تا همین اواخر باکو و ایروان تأکید داشتند که گفت‌و‌گو را به‌طور مستقیم و بدون کمک خارجی ترجیح می‌دهند.»

زاخارووا یادآور شد: «مرحله کنونی عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان با نقش محوری و مستقیم روسیه و از طریق بیانیه سه‌جانبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰ در بالاترین سطح برای آتش‌بس و توقف همه عملیات‌ها در منطقه قره‌باغ آغاز شد. در این چارچوب، نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر شد که نقش بی‌بدیلی در تثبیت اوضاع ایفا کرد و ما همواره یاد نیرو‌های حافظ صلحی را که در انجام وظیفه جان باختند، گرامی می‌داریم.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به توافقات سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در قالب سه‌جانبه روسیه، ارمنستان و آذربایجان افزود: «در این چارچوب، نقشه‌راهی برای همه حوزه‌های کلیدی آشتی از جمله تدوین معاهده صلح، رفع انسداد ارتباطات حمل‌ونقل و اقتصادی منطقه، تحدید و تعیین مرز‌های دولتی و توسعه تماس‌های جامعه مدنی تهیه شد و در هر حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شد.»

وی بهترین راه‌حل مشکلات قفقاز جنوبی را «یافتن و اجرای تصمیماتی دانست که توسط کشور‌های منطقه با حمایت همسایگان مستقیم آنها یعنی روسیه، ایران و ترکیه اتخاذ شود».

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین هشدار داد: «ورود بازیگران خارج از منطقه باید به تقویت دستورکار صلح کمک کند و نباید مشکلات و خطوط جدایی جدید ایجاد کند. مایل هستیم از تجربه تلخ مداخله غرب در حل‌وفصل بحران‌های خاورمیانه دوری کنیم. در قفقاز جنوبی نیز نمونه حضور هیأت ناظران اتحادیه اروپا در ارمنستان وجود دارد که فعالیت آن همواره باعث نارضایتی دیگر بازیگران منطقه‌ای شده است.»

زاخارووا با اشاره به اظهارات مقامات واشنگتن درباره رفع انسداد مسیر‌های ارتباطی منطقه‌ای گفت: «در این حوزه همچنان توافقات سه‌جانبه با مشارکت روسیه معتبر است و هیچ‌یک از طرف‌ها از آن خارج نشده‌اند. باید توجه داشت که ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست و این موضوع به‌ویژه در مورد سازماندهی ترانزیت کالا از خاک این کشور اهمیت دارد. همچنین نباید فراموش کرد که مرز ارمنستان با ایران توسط مرزبانی روسیه و بر اساس توافق بین‌دولتی ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲ حفاظت می‌شود.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در پایان تأکید کرد: «امضای توافق‌نامه صلح و برقراری روابط بین‌دولتی میان آذربایجان و ارمنستان، اهمیتی اساسی در استقرار صلح خواهد داشت. آشتی دو کشور باید در چارچوب منطقه‌ای تعریف شود و بر پایه توازن منافع و احترام کامل به اولویت‌های طرفین و کشور‌های همسایه باشد.»