به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دبیرکمیته برنامه‌ریزی کارشناس معین مهاباد در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مهاباد گفت: اعتبار استان در این مرحله ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که از ۵ منبع به استان تخصیص یافته است.

مهسا جهان آرا افزود: همچنین از تخصیص 250 میلیارد تومان اعتبار برای بخشها و طرحهای مختلف این شهرستان خبر داد.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در جلسه کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان گفت: اعتبارات عمرانی این شهرستان امسال با افزایش ۴۰ درصدی به سه هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

محمدصادق امیرعشایری افزود: این میزان اعتبارات با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان جزئی بوده که برای تخصیص آن نیاز به اولویت‌بندی در بخشهای مختلف هستیم.

امیرعشایری اظهارکرد: این حوزه در سالجاری شامل بخش آب، راه، مدرسه و بهداشت بوده و تلاش می‌کنیم این خدمات در اختیار مناطق مختلف شهرستان قرار گیرد.

وی گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم با پیگیری نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات در نظر گرفته از اداره های کل‌، به صورت مستمر عمل کنند.

سلام ستوده ،نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از محل توازن یک ، ۵۰ میلیارد تومان،آبرسانی به روستاها ۱۲ میلیارد تومان ،تکمیل جاده روستایی ۱۹ میلیارد تومان ، طرح هادی ۲۰ میلیارد و بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی جمعاً ۲۵۰ میلیارد تومان برای مهاباد در نظر گرفته شده است.

صلاح کردستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مهاباد هم گفت: سال گذشته از مجموع ۲۵۶ میلیارد تومان از اعتبارات شهرستان مهاباد حدود ۱۵۵ میلیارد تومان تخصیص یافته بود.