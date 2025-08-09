پخش زنده
امروز: -
حدود 11 هزارمیلیارد تومان اعتبار در مرحله نخست تخصیص اعتبارات امسال به آذربایجانغربی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دبیرکمیته برنامهریزی کارشناس معین مهاباد در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان مهاباد گفت: اعتبار استان در این مرحله ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که از ۵ منبع به استان تخصیص یافته است.
مهسا جهان آرا افزود: همچنین از تخصیص 250 میلیارد تومان اعتبار برای بخشها و طرحهای مختلف این شهرستان خبر داد.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در جلسه کمیته برنامهریزی این شهرستان گفت: اعتبارات عمرانی این شهرستان امسال با افزایش ۴۰ درصدی به سه هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.
محمدصادق امیرعشایری افزود: این میزان اعتبارات با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان جزئی بوده که برای تخصیص آن نیاز به اولویتبندی در بخشهای مختلف هستیم.
امیرعشایری اظهارکرد: این حوزه در سالجاری شامل بخش آب، راه، مدرسه و بهداشت بوده و تلاش میکنیم این خدمات در اختیار مناطق مختلف شهرستان قرار گیرد.
وی گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم با پیگیری نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات در نظر گرفته از اداره های کل، به صورت مستمر عمل کنند.
سلام ستوده ،نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از محل توازن یک ، ۵۰ میلیارد تومان،آبرسانی به روستاها ۱۲ میلیارد تومان ،تکمیل جاده روستایی ۱۹ میلیارد تومان ، طرح هادی ۲۰ میلیارد و بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی جمعاً ۲۵۰ میلیارد تومان برای مهاباد در نظر گرفته شده است.
صلاح کردستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مهاباد هم گفت: سال گذشته از مجموع ۲۵۶ میلیارد تومان از اعتبارات شهرستان مهاباد حدود ۱۵۵ میلیارد تومان تخصیص یافته بود.