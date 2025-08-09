دادستان تهران با حضور در ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، به روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی نظارت کرد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی را مسئول تخلفات در زمینه قیمت بلیت می‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از معاونین و مدیران دستگاه‌های اجرایی، امروز شنبه، با حضور در ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، به روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی نظارت کرد.

این بازدید در راستای نظارت بر نحوه اعزام زائران به عتبات عالیات و بررسی عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در ایام پرتقاضای سفرهای زیارتی انجام شد. دادستان تهران ضمن حضور در بخش‌های مختلف ترمینال از جمله سالن انتظار، گیت‌های ورودی و فروشگاه‌های عرضه کالا، با زائران گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره داشت و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

در ادامه این بازدید سه ساعته، جلسه‌ای با حضور مدیران فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد. صالحی در این نشست با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین، خدمت‌رسانی به زائران را افتخاری بزرگ برای دستگاه‌های اجرایی دانست و بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی تخلفات در زمینه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی مسئول مستقیم تخلفات احتمالی در حوزه نرخ‌گذاری هستند و دستگاه قضائی با همکاری نهادهای نظارتی، موضوع را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

در جریان این بازدید، یکی از مشکلات زائران با پیگیری مستقیم دادستان تهران حل و فصل شد که نشان‌دهنده نقش مؤثر نظارت قضائی در بهبود فرآیند خدمت‌رسانی است.

تأکید دادستان تهران بر نظارت دقیق بر خدمات‌رسانی به زائران در ترمینال سلام

در جریان بازدید دادستان تهران از ترمینال سلام، بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت واحدهای فروشگاهی، عرضه بلیت پروازهای عتبات عالیات، حفظ کرامت زائران و ارتقا کیفیت پروازها در ایام اربعین تأکید شد.

دادستان تهران ضمن قدردانی از استقرار شعبه تعزیرات حکومتی در ترمینال سلام، این اقدام را گامی مؤثر در جهت کنترل بازار و مقابله با تخلفات صنفی دانست و اظهار داشت: نظارت بر واحدهای فروشگاهی مستقر در این ترمینال از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه تخلف و گران‌فروشی باید با جدیت و قاطعیت پیگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی مردم در زمینه تهیه بلیت پروازهای عتبات عالیات، افزود: «بلیت این پروازها باید به سهولت و با قیمت مصوب در اختیار عموم قرار گیرد. در این بازدید، تخلف برخی شرکت‌ها در عرضه بلیت با نرخ‌های غیر مصوب محرز شد که لازم است با این موارد به صورت ویژه و خارج از نوبت برخورد شود.»

دادستان تهران همچنین بر لزوم حفظ شأن و کرامت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد و گفت: خدمت گذاران و کارکنان این مرکز باید با تواضع و روی گشاده با زائران برخورد کنند و در رفع مشکلات آنان نهایت همکاری را داشته باشند تا خاطره‌ای خوش و معنوی از این سفر در ذهن زائران باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقا کیفیت و امنیت پروازها را از اولویت‌های مهم در ایام اربعین حسینی (ع) برشمرد و خاطرنشان کرد: «نباید کیفیت پروازها قربانی افزایش تعداد آنها شود. همه نهادها و بخش‌های مرتبط باید با همکاری و هم‌افزایی، خدمات مطلوب و ایمن به زائران ارائه دهند.»

این بازدید در آستانه آغاز موج سفرهای زیارتی اربعین صورت گرفت و نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضائی برای حمایت از حقوق زائران و ارتقا سطح خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل هوایی و خدمات ترمینالی است.

شرکت‌های هواپیمایی موظف به پاسخگویی در قبال تخلفات احتمالی شدند

دادستان تهران با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر روند فروش بلیت‌های پروازهای عتبات عالیات، اعلام کرد: در صورت بروز هرگونه تخلف در نحوه ارائه یا قیمت‌گذاری بلیت‌ها، شرکت‌های هواپیمایی باید پاسخگو باشند؛ و نافی مسئولیت آنها در قبال سایت‌ها و آژانس‌های عرضه بلیت، نمی‌باشد.

همچنین وی درخصوص مشکل اعلامی توسط یکی از مسافرین دایر بر کلاهبرداری و فروش بلیت در سایت تقلبی، دستور تشکیل پرونده و برخورد قاطع و مسدودی سایت مربوطه را خطاب به سرپرست دادسرای فرودگاه صادر کرد.

در همین راستا، دادستان تهران به پلیس فتا مأموریت داد تا با سایت‌ها و سکوهای غیرمجاز و متخلف فروش بلیت برخورد فوری و ویژه داشته باشد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.

این اظهارات در جریان بازدید دادستان تهران از فرودگاه امام خمینی (ره) و گفت‌وگو با زائران و مراجعان مطرح شد. در این بازدید، یکی از زائران اعلام کرد که پس از خرید بلیت از یکی از شرکت‌های هواپیمایی، هنگام مراجعه به فرودگاه با مغایرت اطلاعات شناسنامه‌ای مواجه شده و از دریافت کارت پرواز محروم مانده است.

دادستان تهران شخصاً موضوع را پیگیری و پس از تأیید گفته‌های زائر، از مسئولان ترمینال سلام خواست تا کارت پرواز برای وی صادر شود و متعاقباً شخصاً تا زمان سوار شدن زائر به هواپیما و اطمینان از انجام سفر، موضوع را پیگیری کرد.

بر اساس آمار رسمی، از روز شنبه ۴ مردادماه تا جمعه ۱۷ مردادماه، همزمان با آغاز موج اعزام زائران به مناسبت اربعین حسینی (ع)، مجموعاً ۴۸۱ پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد عتبات عالیات انجام شده است. در قالب این پروازها، ۶۷ هزار و ۳۳۱ زائر به این سفر معنوی اعزام شدند.