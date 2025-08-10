پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ آبخیزداری، هنر مدیریت جامع منابع آب و خاک در حوضه آبخیز، نقش کلیدی در بهرهبرداری بهینه و پایدار از منابع آبی دارد.
این رویکرد با هدف جلوگیری از هدررفت آب و افزایش نفوذ آن به سفرههای زیرزمینی، به عنوان راهکاری مؤثر برای رفع تنش آبی در دوران خشکسالی شناخته میشود.
اجرای طرحهای آبخیزداری با ایجاد سازههای کنترلی و احیای پوشش گیاهی، علاوه بر حفظ منابع آبی، به بهبود کیفیت خاک و مقابله با فرسایش نیز کمک شایانی میکند.
این روش، گامی مهم در جهت دستیابی به امنیت آبی و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمهخشک است.