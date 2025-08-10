آبخیزداری، هنر مدیریت جامع منابع آب و خاک در حوضه آبخیز، نقش کلیدی در بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع آبی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛

این رویکرد با هدف جلوگیری از هدررفت آب و افزایش نفوذ آن به سفره‌های زیرزمینی، به عنوان راهکاری مؤثر برای رفع تنش آبی در دوران خشکسالی شناخته می‌شود.

اجرای طرح‌های آبخیزداری با ایجاد سازه‌های کنترلی و احیای پوشش گیاهی، علاوه بر حفظ منابع آبی، به بهبود کیفیت خاک و مقابله با فرسایش نیز کمک شایانی می‌کند.

این روش، گامی مهم در جهت دستیابی به امنیت آبی و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه‌خشک است.