دبیر ستاد اربعین استان: اعزام زائران اربعین حسینی در قالب سفر هوایی، زمینی و ریلی انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سعید رستگاری در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به حرکت قطار یزد ـ خرمشهر گفت: امشب یک رام قطار به سمت خرمشهر حرکت می‌کند و مسافران پس از رسیدن به خرمشهر تا پایانه مرزی ریلی شملچه منتقل می‌شوند.

وی افزود: ۲۴ مرداد یعنی جمعه هفته آینده نیز این قطار از خرمشهر به سوی یزد حرکت می‌کند.

دبیر ستاد اربعین استان ادامه داد: از فردا ۱۹ مرداد تا ۲۵ مردادماه، ۱۰ سورتی پرواز رفت و برگشت یزد به نجف توسط هواپیمایی یزد انجام خواهد شد.

رستگاری تصریح کرد: ۱۳۰ دستگاه اتوبوس در حال سرویس دهی به زائران اربعین در سه مرز چذابه، مهران و شملچه هستند و تاکنون بیش از ۱۳ هزار زائر به مرز‌ها منتقل شده‌اند.

وی اظهار داشت: از فردا که موج برگشت زائران آغاز می‌شود، محدودیت در سایر خطوط کشور رخ می‌دهد و از مسافران می‌خواهیم سفر‌های خود را به پس از اربعین موکول کنند تا انتقال زائران از مرز‌ها به یزد انجام گیرد.