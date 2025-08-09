پخش زنده
دبیر ستاد اربعین استان: اعزام زائران اربعین حسینی در قالب سفر هوایی، زمینی و ریلی انجام میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سعید رستگاری در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به حرکت قطار یزد ـ خرمشهر گفت: امشب یک رام قطار به سمت خرمشهر حرکت میکند و مسافران پس از رسیدن به خرمشهر تا پایانه مرزی ریلی شملچه منتقل میشوند.
وی افزود: ۲۴ مرداد یعنی جمعه هفته آینده نیز این قطار از خرمشهر به سوی یزد حرکت میکند.
دبیر ستاد اربعین استان ادامه داد: از فردا ۱۹ مرداد تا ۲۵ مردادماه، ۱۰ سورتی پرواز رفت و برگشت یزد به نجف توسط هواپیمایی یزد انجام خواهد شد.
رستگاری تصریح کرد: ۱۳۰ دستگاه اتوبوس در حال سرویس دهی به زائران اربعین در سه مرز چذابه، مهران و شملچه هستند و تاکنون بیش از ۱۳ هزار زائر به مرزها منتقل شدهاند.
وی اظهار داشت: از فردا که موج برگشت زائران آغاز میشود، محدودیت در سایر خطوط کشور رخ میدهد و از مسافران میخواهیم سفرهای خود را به پس از اربعین موکول کنند تا انتقال زائران از مرزها به یزد انجام گیرد.