به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان استان با حضور در منزل محمد حسن صادقی نژاد دارنده مدال نقره مسابقات جهانی فیزیک فرانسه از وی تجلیل و قدردانی کردند.

محمدمنان رئیسی با اشاره به کمبود مصوبات و قانون لازم در زمینه حمایت از نخبگان علمی کشور گفت: در این زمینه در کشور با کمبود‌هایی مواجه هستیم و در مجلس باید حمایت‌های کامل از نخبگان علمی بررسی و مورد تصویب قرار بگیرد.

محمد حسن صادقی نژاد دانش آموز قمی، حافظ و قاری قرآن کریم در پنجاه و پنجمین دوره مسابقات جهانی فیزیک که در شهر پاریس فرانسه برگزار شد موفق به کسب مدال نقره شد.

