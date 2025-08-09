پخش زنده
رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور از جزئیات برکناری دو مدیر و تذکر به ۴۱ نفر از کارکنان دولت در استان قزوین گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت: دومین مورد از برکناری مربوط به مدیرعامل بیمه ایران در یکی از شهرستانهای استان قزوین بوده است.
داودی افزود: مهمترین دلیل برکناری مدیران، عدم حضور مدیر و پاسخگو نبودن و همچنین عدم حسن نظارت بر کارمندان و کارکنان در ارائه خدمت به مردم بوده است.
وی اضافه کرد: تذکرات به مدیران عمدتاً به دلیل دسترسی نامناسب، عدم حضور در محل کار، فرآیندهای سخت ارائه خدمت و عدم رعایت علائم تکریم ارباب رجوع بوده است.
داودی همچنین به تشویق ۲۵ نفر از مدیران و کارمندان نمونه در پی این طرح اشاره کرد و افزود: تشویقها بیشتر به دلیل ابتکارات و حسن پاسخگویی مدیران و زیرمجموعههایشان به شهروندان صورت گرفته که به صورت تلفنی، حضوری، محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به تغییر در ماهیت شکایات مردمی، اظهار داشت که در گذشته بیشترین شکایات در حوزه راه و شهرسازی بود، اما اکنون بیمارستانها، سازمان ثبت اسناد و املاک و حوزه برق بیشترین حجم گزارشهای مردمی را به خود اختصاص دادهاند.