به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، ۹ کشور اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان، با صدور بیانیه‌ای، با تصمیم اسرائیل برای عملیات گسترده نظامی در نوار غزه مخالفت کردند.

در این بیانیه آمده است: تصمیم اسرائیل، اوضاع انسانی غزه را وخیم‌تر و جان اسرا را با خطر مواجه خواهد کرد و خطر کوچ اجباری را هم افزایش می‌دهد. از جامعه جهانی می‌خواهیم همه تلاش خود را برای آتش بس فوری و دائم در نوار غزه به کار بگیرد.