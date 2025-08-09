مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه خدمت‌رسانی به زائران در مرز‌های غربی استان گفت: مشارکت دولت در اجرای طرح‌های مواصلاتی منتهی به این مرز‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، روح‌الله عمادی، شنبه در نشست ستاد اربعین که با حضور وزیر راه و شهرسازی در مرز شلمچه برگزار شد، اعلام کرد: در روز‌های گذشته و پیش از آغاز همایش راهپیمایی اربعین، ۱۰ کیلومتر آسفالت در مسیر‌های منتهی به مرز شلمچه با هدف تسریع و تسهیل تردد زائران انجام شده است.

وی اظهار کرد: طرح‌های زیرساختی در مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین با اعتبار ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: همچنین ۶ طرح جاده‌ای با اعتبار چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها در مرز‌های غربی استان در حال انجام است.

وی با اشاره به برگزاری مستمر نشست‌های ستاد اربعین استان خوزستان گفت: جاده امام رضا (ع) به عنوان یک طرح راهبردی و مهم در مسیر شلمچه مطرح است که نقش موثری در تسریع روند تردد زائران ایفا می‌کند.

عمادی ادامه داد: مطالعات این طرح در حال انجام است و در انتظار مجوز‌ها و منابع مورد نیاز است تا در سال آینده با زیرساخت‌های بهتر در این مرز مواجه باشیم.

وی درباره تکمیل طرح چهاربانده شدن محور اهواز – خرمشهر گفت: بزرگراه خرمشهر به اهواز یکی از محور‌هایی است که مورد مطالبه مردم بوده و در ایام اربعین می‌تواند در تردد ایمن زائران مؤثر واقع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: در حال حاضر ۲۵ کیلومتر از این طرح فعال است و برای احداث ۵۰ کیلومتر میانی مناقصه برگزار شده است؛ پس از انتخاب پیمانکار و تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی درباره پروژه احداث محور عبدالخان بیان کرد: این محور که در سفر‌های ریاست دولت‌های گذشته مصوب شده، نیازمند عملیاتی شدن است، این محور سفر زائران به مرز چذابه را ایمن‌تر و آسان‌تر خواهد کرد و همچنین مسیر سفر‌های ترانزیتی را حدود ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌دهد.

عمادی افزود: از این محور بیش از ۳۳ کیلومتر باقی مانده که نیازمند توجه و تخصیص منابع مالی از سوی دولت است.

وی گفت: تلاش می‌کنیم روند تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) در محور‌های منتهی به شلمچه و چذابه با پیش‌بینی‌های انجام شده، با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.