مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه خدمترسانی به زائران در مرزهای غربی استان گفت: مشارکت دولت در اجرای طرحهای مواصلاتی منتهی به این مرزها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، روحالله عمادی، شنبه در نشست ستاد اربعین که با حضور وزیر راه و شهرسازی در مرز شلمچه برگزار شد، اعلام کرد: در روزهای گذشته و پیش از آغاز همایش راهپیمایی اربعین، ۱۰ کیلومتر آسفالت در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه با هدف تسریع و تسهیل تردد زائران انجام شده است.
وی اظهار کرد: طرحهای زیرساختی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین با اعتبار ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: همچنین ۶ طرح جادهای با اعتبار چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد و تقویت زیرساختها در مرزهای غربی استان در حال انجام است.
وی با اشاره به برگزاری مستمر نشستهای ستاد اربعین استان خوزستان گفت: جاده امام رضا (ع) به عنوان یک طرح راهبردی و مهم در مسیر شلمچه مطرح است که نقش موثری در تسریع روند تردد زائران ایفا میکند.
عمادی ادامه داد: مطالعات این طرح در حال انجام است و در انتظار مجوزها و منابع مورد نیاز است تا در سال آینده با زیرساختهای بهتر در این مرز مواجه باشیم.
وی درباره تکمیل طرح چهاربانده شدن محور اهواز – خرمشهر گفت: بزرگراه خرمشهر به اهواز یکی از محورهایی است که مورد مطالبه مردم بوده و در ایام اربعین میتواند در تردد ایمن زائران مؤثر واقع شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان افزود: در حال حاضر ۲۵ کیلومتر از این طرح فعال است و برای احداث ۵۰ کیلومتر میانی مناقصه برگزار شده است؛ پس از انتخاب پیمانکار و تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی درباره پروژه احداث محور عبدالخان بیان کرد: این محور که در سفرهای ریاست دولتهای گذشته مصوب شده، نیازمند عملیاتی شدن است، این محور سفر زائران به مرز چذابه را ایمنتر و آسانتر خواهد کرد و همچنین مسیر سفرهای ترانزیتی را حدود ۱۰۰ کیلومتر کاهش میدهد.
عمادی افزود: از این محور بیش از ۳۳ کیلومتر باقی مانده که نیازمند توجه و تخصیص منابع مالی از سوی دولت است.
وی گفت: تلاش میکنیم روند تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) در محورهای منتهی به شلمچه و چذابه با پیشبینیهای انجام شده، با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.