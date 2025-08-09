پخش زنده
امروز: -
جمعی از مسئولان استان، با حضور در خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از زحمات کارکنان این مجموعه، قدردانی و عملکرد شبکه اترک را در پوشش رسانهای و اطلاع رسانی، مثبت ارزیابی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تعدادی از مدیران امروز با حضور در خبر گزاری صداوسیما ضمن خدا قوت به خبرنگاران و عوامل خبر از عملکرد و پوشش خبری شبکه اترک ابراز رضایت کردند و با ارائه برخی اقدامات انجام شده در حوزه کاری خود، خبرنگاران را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانستند که با مطالبه گری درست موجب رشد و توسعه شهرستانها و یه تبع آن استان را رقم میزنند.