جمعی از مسئولان استان، با حضور در خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از زحمات کارکنان این مجموعه، قدردانی و عملکرد شبکه اترک را در پوشش رسانه‌ای و اطلاع رسانی، مثبت ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تعدادی از مدیران امروز با حضور در خبر گزاری صداوسیما ضمن خدا قوت به خبرنگاران و عوامل خبر از عملکرد و پوشش خبری شبکه اترک ابراز رضایت کردند و با ارائه برخی اقدامات انجام شده در حوزه کار‌ی خود، خبرنگاران را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانستند که با مطالبه گری درست موجب رشد و توسعه شهرستان‌ها و یه تبع آن استان را رقم می‌زنند.