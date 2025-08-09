حجت الاسلام مهدی هادی، امروز به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضاییه طی حکمی حجت‌الاسلام مهدی هادی را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه منصوب کرد.

آقای هادی، دادیار دیوان عالی کشور است و در سوابق مدیریتی و قضایی وی می توان به رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه اشاره کرد.

وی دکتری حقوق دارد و دارای تالیفات متعدد حقوقی و قضایی است؛ کتاب های «ترجمه اساسنامه؛ کنوانسیون ها و اسناد سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه»، «مجموعه موافقت نامه های مربوط به قوه قضاییه»، «مجموعه قوانین کاربردی حقوق اطفال و نوجوانان»، «جاسوسی در فقه اسلامی، حقوق کیفری و رویه قضایی ایران»، «مصالح عالی کودک در فقه و حقوق و اسناد بین الملل» و «بررسی فقهی حقوقی جنون با تاکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری» از جمله آثار اوست.

همچنین «ضمانت اجرای آرای دیوان بین الملل دادگستری لاهه»، مجله نامه مفید؛ «بررسی فقهی حقوقی جنون با تاکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری»، مجله حقوقی دادگستری؛ «جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه با نگاهی به رویه قضایی» مجله حقوقی دادگستری؛ «مرخصی زندانیان؛ حق یا امتیاز»، مجله پژوهش های قضایی از جمله عناوین مقالات علمی وی به شمار می آید.

آقای هادی درتدوین لوایح و مقررات مختلف در قوه قضاییه از جمله: لایحه جامع داوری؛ لایحه همکاری های قضایی بین المللی؛ لایحه اصلاح قانون شورای حل اختلاف؛ لایحه جامع مبارزه با تروریسم؛ لایحه راهزنی دریایی؛ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و سند امنیت قضایی نیز حضور موثری داشته است.