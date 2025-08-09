پخش زنده
نماینده ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای اسنوکر آزاد عربستان برابر حریفی از برزیل به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای اسنوکر آزاد عربستان با حضور ۱۲۸ ورزشکار برتر رده بندی حرفهایها به همراه ۱۶ بازیکن از کشور میزبان در شهر جده کشور عربستان در حال برگزاری است. امیر سرخوش ملی پوش کشورمان امروز شنبه ۱۸ مرداد با جوناس لوز از برزیل به رقابت پرداخت و چهار بر صفر برابر او به برتری رسید.
حسین وفایی، دیگر نماینده اسنوکر ایران، فردا یکشنبه با برنده دیدار جولین لکرگ از بلژیک و آمت دیمه از آلمان دیدار خواهد داشت.
جوایز این دوره از مسابقات ۵۰۰ هزار پوند است.