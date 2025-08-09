ملی پوش اسنوکر کشورمان در گروه A مسابقات اسنوکر بازی‌های جهانی با نمایندگان چین و لهستان رو به رو می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه کشی مرحله گروهی رقابت‌های اسنوکر بازی‌های جهانی مشخص شد که بر اساس آن علی قره گوزلو از ایران با حریفانی از چین و لهستان رو به رو به رو خواهد شد.

گروه A

ژیائو گودانگ (چین)، سباستین میلوسکی لهستان)، علی قره گوزلو (ج. ا. ایران)

گروه B

ژیائولانگ لیانگ (چین)، الکساندر ویدو (آلمان) و محمد عاصف (پاکستان)

گروه C

سوراو کوتاری (هندوستان)، داریل هیل (انگلستان) و زک کاسکر (ولز)

گروه D

کمال چاولا (هندوستان)، مایکل جورجیو (قبرس) و علی العبیدلی (قطر)

برنامه مسابقات تنها نماینده کشورمان در مرحله گروهی:

یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵ (۱۹ مرداد ۱۴۰۴)

علی قره گوزلو (ج. ا. ایران) - ژیائو گودانگ (چین) ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۰۴:۳۰ صبح به وقت ایران) میز ۶

دوشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۵ (۲۰ مرداد ۱۴۰۴)

علی قره گوزلو (ج. ا. ایران) - سباستین میلوسکی (لهستان) ساعت ۱۳:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی (۹صبح به وقت ایران) میز ۶

شرک کنندگان به ۴ گروه و هر گروه به ۳ بازیکن تقسیم شده‌اند که در پایان مرحله گروهی ۲ بازیکن از هر گروه به مرحله تک حذفی ۱/۴ نهایی این مسابقات راه پیدا خواهند کرد.