امیر غفور بازیکن نسل طلایی تیم ملی والیبال ایران به جمع بلندقامتان طلایی پوش اضافه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر غفور ستاره نسل طلایی تیم ملی والیبال ایران با قراردادی به تیم والیبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
غفور که تجربه بازی در ردههای سنی و تیم ملی بزرگسالان کشورمان در رقابتهای مختلف آسیایی و جهانی را دارد، بار دیگر به جمع طلاییپوشان سپاهان پیوست.
این بازیکن همچنین سابقه بازی در تیمهای میلانو، مونزا و لوبه ایتالیا را دارد و سال گذشته همراه تیم شهداب یزد به عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر ایران رسید.