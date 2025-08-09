به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر غفور ستاره نسل طلایی تیم ملی والیبال ایران با قراردادی به تیم والیبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

غفور که تجربه بازی در رده‌های سنی و تیم ملی بزرگسالان کشورمان در رقابت‌های مختلف آسیایی و جهانی را دارد، بار دیگر به جمع طلایی‌پوشان سپاهان پیوست.

این بازیکن همچنین سابقه بازی در تیم‌های میلانو، مونزا و لوبه ایتالیا را دارد و سال گذشته همراه تیم شهداب یزد به عنوان نایب‌قهرمانی لیگ برتر ایران رسید.