\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0647\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u064a\u064a \u06a9\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0628\u064a\u0646\u0627 \u0648 \u06af\u0648\u0634 \u0634\u0646\u0648\u0627\u064a \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0648 \u067e\u0644 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u064a \u0628\u064a\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f .\u00a0\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u062a\u0644\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0648 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0631 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u062a\u0627\u0631\u064a\u062e\u064a \u0641\u0644\u06a9 \u0627\u0644\u0627\u0641\u0644\u0627\u06a9 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f...\n\n\n\n\n\n