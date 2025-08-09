اختصاص تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران در شهرکها و مناطق محروم
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه تسهیلات ویژهای برای سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی واقع در مناطق محروم ارائه میشود اظهار کرد: تلاش میشود زمینه حضور سرمایه گذاران در این مناطق فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
رضا انصاری در حاشیه بازدید از شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان شبستر در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه هدف ما تسهیل سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی به ویژه در مناطق محروم است گفت: تلاش میشود مسائل و مشکلات حوزه زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی کشور حل شود.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در صورت عدم استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی مناطق محروم باید در مشوقهایی که ارائه میشود، بازنگری شود تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این شهرکها رغبت بیشتری نشان دهند.
انصاری با تاکید بر حمایت این سازمان از اشتغالزایی و تولید بیشتر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، ادامه داد: تقویت زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی ضروری است و در این زمینه پیگیریهای لازم انجام میشود.
وی با اشاره به بازدید از پهنه صنعتی چله خانه، ناحیه صنعتی چهرگان، شندآباد و شهرک صنعتی بعثت شبستر یادآور شد:در این بازدید مشکلات صاحبان کسب و کار و دغدغههای آنان شنیده شد و تلاش میشود با پیگیری و ارائه راهکارهای قانونی، مشکل پهنه صنعتی چله خانه برای ساماندهی و فعالیت در قالب شهرک خصوصی با مصوبه هیات وزیران حل شود.
انصاری با اعلام اینکه مشکل آنتن دهی موبایل در شهرک صنعتی کوزه کنان تا سه ماه آینده رفع میشود، افزود: تلاش میشود بخشی از نواقص حوزه زیرساخت شهرک صنعتی چهرگان نیز رفع و زمینه سرمایه گذاری در این شهرک فراهم و با ارائه مشوقهای لازم در این شهرک، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن رغبت نشان دهند.
سهراب فیض زاده مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه بزرگترین و پرتعدادترین شهرکهای صنعتی استان در شهرستان شبستر واقع شده است گفت: در زمان کنونی ۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دولتی و غیردولتی در این شهرستان وجود دارد که ۹ شهرک صنعتی به بهره برداری رسیده است.
فیض زاده با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی استان، افزود: با رفع نواقص در حوزه زیرساخت این شهرکها و نواحی صنعتی تلاش میشود بستر سرمایه گذاری در آنها فراهم شود.
وی با بیان اینکه شهرک صنعتی بعثت به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور در این شهرستان قرار دارد، اظهار کرد: در این شهرک به مساحت یک هزار هکتار فاز عملیاتی برای استقرار شرکتها و واحدهای صنعتی فراهم و تمام زیرساختهای در آن ایجاد شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی گفت: شهرک سرمایه گذاری خارجی نیز از شهرکهای صنعتی پیشرو در کشور در این منطقه قرار دارد و تمامی واحدهای مستقر در آن فعال است.
فیض زاده با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای ایجاد شهرکهای فناوری ادامه داد: شهرک صنعتی بعثت نیز در مجموعه ۲۴ هزار هکتاری شهرکها و مناطق فناوریهای نوین کشور قرار دارد و تکمیل آن در اولویت دولت است.
وی یادآور شد: هم اکنون فاز یک هزار هکتاری شهرک صنعتی بعثت آغاز شده و ۴۰۰ واحد در حال ساخت و ساز است و دسترسی به جاده و خطوط انرژی از مشکلات واحدهای مستقر در این شهرک بوده که به خاطر اجرای آزادراه تبریز - شبستر ایجاد شده است.