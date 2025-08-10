مراسم قرعهکشی خودروهای وارداتی انجام شد
قرعهکشی خودروهای وارداتی، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ با پایان مهلت ثبتنام و تکمیل فرآیند افتتاح حساب وکالتی برگزار شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ طرح فروش خودروهای وارداتی مرداد ۱۴۰۴ با ثبتنام بیش از ۹۵ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به پایان رسید. در این دوره، ۱۰ هزار دستگاه خودرو از میان ۳۹ مدل مختلف به متقاضیان تخصیص یافت.
مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهدی ضیغمی در این باره گفت: طبق اعلام وزارت صمت و با توجه به پایان مهلت ثبت نام عرضه خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، همه بانکهای عامل موظف هستند از امروز (۱۹ مرداد) تا ۲۴ ساعت حسابهای وکالتی به نام خودروهای وارداتی را رفع مسدودی کنند.
به گفته مهدی ضیغمی اسامی برندگان به صورت رسمی و شفاف از طریق سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتی salecars.ir اعلام شده است، بنابراین متقاضیان میتوانند با وارد کردن کد ملی و شماره پرونده، وضعیت تخصیص خودرو خود را مشاهده کنند.
وی گفت: این تنها سایت رسمی عرضه خودروهای خارجی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند.
نکات مهم برای خریداران خودروهای وارداتی
برندگان باید مبلغ خودرو را بر اساس تعرفهها و هزینههای جانبی اعلام شده در مهلت مقرر پرداخت کنند ضمن اینکه پس از پرداخت، تکمیل مدارک و امضای قرارداد خرید خودرو الزامی است.
دعوتنامه تحویل خودرو طبق برنامه زمانبندی صادر شده و تحویل خودروها از اوایل سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
توصیه میشود خریداران قبل از پرداخت وجه، شرایط و ضوابط قرارداد را با دقت مطالعه کنند.
در صورت عدم تکمیل فرآیند خرید در مهلت مقرر، تخصیص خودرو لغو شده و به نفر بعدی واگذار میشود.
گفتنی است؛ این طرح که نخستین مرحله از عرضه خودروهای وارداتی در سال ١۴٠۴ است از صبح روز شنبه ١١ مرداد ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه ۱۸ مرداد ادامه داشت.