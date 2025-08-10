مدیر یک مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ، علت مشکل اخیر تعدادی از تلویزیون‌های هوشمند تولید داخل را «اقدام غیرحرفه‌ای یک تأمین‌کننده خارجی» عنوان کرد و گفت: این مشکل ناشی از به‌روزرسانی نرم‌افزاری مخرب بوده که رابط کاربری دستگاه را از کار انداخته است.

وی با بیان این‌که هدف از توسعه یک پلتفرم و سیستم‌عامل بومی، دستیابی به استقلال نرم‌افزاری و ارائه محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی بوده است، افزود: این اقدام به‌دلیل کاهش منافع مالی شریک خارجی رخ داد و حدود ۱۲۶ هزار دستگاه تحت تأثیر قرار گرفت که مشکل ۸۴ هزار دستگاه تاکنون برطرف شده است.

غلامحسین کسایی مدیر این مجموعه تأکید کرد: تمامی خدمات اعم از مراجعه حضوری تکنسین، تعویض قطعات و راهنمایی تلفنی برای مشتریان آسیب‌دیده، حتی بدون گارانتی، کاملاً رایگان است.

به گفته او، برای این عملیات سراسری بیش از سه‌هزار تکنسین در کشور بسیج شده‌اند و کنترل کامل سیستم‌عامل و به‌روزرسانی‌ها به دست نیرو‌های داخلی بازگشته است.

او با عذرخواهی از مشتریان، وعده داد با افزایش دوره گارانتی و اقدامات جبرانی، رضایت آنان را جلب کند و اطمینان داد چنین اتفاقی دیگر تکرار نخواهد شد.