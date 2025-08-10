پخش زنده
مدیر یک مجموعه شرکتهای دانشبنیان از رفع رایگان مشکل نرمافزاری تعدادی از تلویزیونهای هوشمند تولید داخل خبر داد.
مدیر یک مجموعه شرکتهای دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ، علت مشکل اخیر تعدادی از تلویزیونهای هوشمند تولید داخل را «اقدام غیرحرفهای یک تأمینکننده خارجی» عنوان کرد و گفت: این مشکل ناشی از بهروزرسانی نرمافزاری مخرب بوده که رابط کاربری دستگاه را از کار انداخته است.
وی با بیان اینکه هدف از توسعه یک پلتفرم و سیستمعامل بومی، دستیابی به استقلال نرمافزاری و ارائه محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی بوده است، افزود: این اقدام بهدلیل کاهش منافع مالی شریک خارجی رخ داد و حدود ۱۲۶ هزار دستگاه تحت تأثیر قرار گرفت که مشکل ۸۴ هزار دستگاه تاکنون برطرف شده است.
غلامحسین کسایی مدیر این مجموعه تأکید کرد: تمامی خدمات اعم از مراجعه حضوری تکنسین، تعویض قطعات و راهنمایی تلفنی برای مشتریان آسیبدیده، حتی بدون گارانتی، کاملاً رایگان است.
به گفته او، برای این عملیات سراسری بیش از سههزار تکنسین در کشور بسیج شدهاند و کنترل کامل سیستمعامل و بهروزرسانیها به دست نیروهای داخلی بازگشته است.
او با عذرخواهی از مشتریان، وعده داد با افزایش دوره گارانتی و اقدامات جبرانی، رضایت آنان را جلب کند و اطمینان داد چنین اتفاقی دیگر تکرار نخواهد شد.