پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت هنرمند فقید، استاد محمود فرشچیان، را به جامعه هنری کشور تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله واناالیه راجعون
خبر درگذشت استادبرجسته هنرنگارگری مرحوم استاد محمودفرشچیان باعث تأسف وتألم گردید.
این مصیبت را به جامعه هنری کشور، خانواده محترم ایشان و عموم ارادتمندان تسلیت عرض مینمایم.
از خداوندمتعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران و برای بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل مسألت دارم.