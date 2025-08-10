رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت هنرمند فقید، استاد محمود فرشچیان، را به جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله واناالیه راجعون

خبر درگذشت استادبرجسته هنرنگارگری مرحوم استاد محمودفرشچیان باعث تأسف وتألم گردید.

این مصیبت را به جامعه هنری کشور، خانواده محترم ایشان و عموم ارادتمندان تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوندمتعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران و برای بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل مسألت دارم.