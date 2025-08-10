مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای از درگیری نیروهای فراجا با اشرار مسلح در شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حافظان امنیت بامداد امروز در سطح شهرستان سراوان در حال گشت زنی بودند که مورد حمله ناجوانمردانه افراد مسلح قرار گرفتند.

جان برکفان نیروی انتظامی در پاسخ، ۳ نفر از مهاجمان مسلح را به هلاکت رساندند و در حال تعقیب مابقی افراد مهاجم هستند.

همچنین یک نفر از مجاهدان پلیس در این درگیری شهید و یک نفر نیز مجروح و به مرکز درمانی اعزام شد.