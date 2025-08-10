

️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شیرخشک آپتامیل پپتی در سه نوع آپتامیل پپتی ۱، ۲ و جونیور عرضه می‌شود و برای کودکانی که نسبت به پروتئین گاوی حساسیت دارند، کاربرد دارد. این شیرخشک حاوی مواد مغذی کلیدی با قابلیت هضم و جذب آسان برای شیرخواران از بدو تولد تا شش ماهگی است. اما این روز‌ها شهروندان از کمبود آن در داروخانه‌های شهرستان داراب خبر داده‌اند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام. خسته نباشید. من ساکن شهرستان داراب هستم یک بچه ده ماهه دارم که شیر خشک آپتامیل پپتی مصرف می‌کند؛ مدت یک ماه است که در داروخانه‌های داراب این نوع شیر خشک وجود ندارد و ما باید هر هفته برای تهیه آن به شیراز یا لار یا فسا برویم. هر چه هم که به فرمانداری شهرستان و شبکه بهداشت مراجعه کردم جوابی نگرفتم لطفا پیگیری کنید.