به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۸، مبارکه با ۴۹ و مناطق میرزاطاهر با ۴۹ و سپاهان شهر با ۳۶ AQI در وضعیت پاک است.

اما این شاخص در ایستگاه‌های زینبیه با ۱۳۱، کاوه با ۱۲۲ و ولدان با ۱۳۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه‌های کردآباد با ۷۲، فیض ۵۹، فرشادی ۵۵، رهنان ۷۱، پارک زمزم و دانشگاه صنعتی با ۶۴، خرازی ۵۸ و ۲۵ آبان با ۵۹ AQI وشهر‌های شاهین شهر با ۸۰، زرین شهر با ۵۹، خمینی شهر با ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

میانگین هوای شهر اصفهان هم صبح امروز با ۷۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون