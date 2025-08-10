سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای مناطق شرقی کشور پیش بینی کرد: در شمال و شمال غرب کشور رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد: در برخی نقاط استان‌های شمال غرب، گیلان و مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور و همچنین نقاطی از هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس رگبارو رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای جنوب خراسان رضوی، نیمه شرقی و جنوبی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، وزش باد شدید توام با گردوخاک و در نقاط مستعد توفان گردوخاک یا توفان شن پیش بینی کرده است.