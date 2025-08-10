به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، شصت و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی با معرفی نفرات برتر در دو بخش حفظ و قرائت به کار خود پایان داد.

هیئت داوران در بخش قرائت رضوان محمد رملان از مالزی ، احمد حسی بوآن از اندونزی و محمد یحیی از ترکیه را به ترتیب اول تا سوم اعلام کرد.

نفرات اول تا سوم در رشته حفظ قرآن کریم به ترتیب از آلمان ، سوریه و هند انتخاب و معرفی شدند.

هیئجت داوران در بخش بانوان در رشته حفظ ، نمایندگان کشورهای سوریه ، مالزی و لیبی را به ترتیب اول تا سوم شناخت.

نام محسن قاسمی ، نماینده کشورمان که در شب دوم مسابقات ، آیات یازده تا ۲۱ سوره مبارکه انعام را قرائت کرد ؛ جزء نفرات برگزیده این دوره از مسابقات نبود.

.قرار گرفتن نام یک داور ایرانی پس از گذشت بیش از دو دهه در ترکیب هیات داوران شصت و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی این دوره از مسابقات را نسبت به دوره های قبل متفاوت کرد.

۱۸ داور برجسته جهان اسلام از جمله استاد غلامرضا شاه میوه از کشورمان ، نمایندگان ۳۹ کشور دنیا را در دو بخش حفظ و قرائت و در دو رده آقایان و بانوان قضاوت کردند.

به گفته داور بین المللی کشورمان ،شصت و پنجمین دوره مسابقات جهانی قرآن مالزی از سطح بسیار بالائی برخوردار و رقابت در میان شرکت کنندگان شدید بود.