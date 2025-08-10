به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نماهنگ پخش زنده»، محصول مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا وسیما منتشر شد. این اثر روایتی از حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای است . محمدمهدی سیار شاعر و احمد رمضی خواننده و آهنگساز «نماهنگ پخش زنده» هستند.

«رهبران استقلال»، یک شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می شود . این مجموعه مستند درباره زندگی و مبارزات استقلال خواهانه رهبران ضد استعماری جهان است.

«جان سخت»، هر روز ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود . این نمایش داستان فرمانداری است که می خواهد مانع اعمال نفوذ سرمایه داران آمریکایی در سیاست این کشور شود .

«کشاورز کوچولو»، هر روز ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه از شبکه پویا پخش می شود . این مجموعه پویانمایی داستان کشاورزی است که می خواهد با کمک بچه ها راز پوشش های گیاهی محیط پیرامون خود را کشف کند .