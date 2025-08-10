برگزاری مسابقات کاراته دختران نونهال در لیلان
به مناسبت سالگرد شهدای مدافع حرم و چهلمین روز شهدای اقتدار مسابقات کاراته دختران نونهال در لیلان برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۱۰ تیم از شهرستان در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد.
علی نوایی فرماندار شهرستان لیلان در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت:ورزش علاوه بر تقویت جسم، موجب تهذیب نفس، رشد اخلاقی و پرورش روحیه همبستگی در جامعه میشود. امروز نیاز داریم که نسل نوجوان و جوان ما با روی آوردن به ورزش از آسیبهای اجتماعی دور شده و با انگیزه و نشاط به سوی آیندهای روشن حرکت کنند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مسابقات و خانوادههای ورزشکاران افزود:یکی از برنامههای اصلی مدیریت شهرستان، توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از استعدادهای جوان به ویژه در بخش دختران و بانوان است و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
در پایان این رقابتها برترینها در ردههای مختلف سنی معرفی و با اهدای مدال و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.