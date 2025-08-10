شرکت دانش‌بنیان زیست‌سوخت قهستان با صادرات دانش فنی تولید زغال خودسوز دوستدار محیط‌زیست به همدان، گامی نو و ارزشمند در مسیر گسترش فناوری‌های پاک، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ترویج استفاده از محصولات سبز برداشت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صادرات دانش فنی شرکت دانش بنیان زیست‌سوخت قهستان به همدان؛ گامی نو در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است و با این اقدام، ضمن حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی، الگویی الهام‌بخش برای توسعه پایدار در کشور ارائه داد.



دانش فنی این شرکت دانش بنیان طی عقد قراردادی بلند مدت به همدان صادر شد، زیست‌سوخت قهستان، با عناوین مختلف ثبت اختراع در این زمینه پیشرو در نوآوری‌های زیست‌محیطی، موفق به فروش دانش فنی خط تولید زغال خودسوز سازگار با محیط زیست به استان همدان شد.

این قرارداد بلندمدت که با مجموعه راسا منعقد شد، نه تنها نشان‌دهنده بلوغ و توانمندی شرکت زیست‌سوخت قهستان در عرصه فناوری‌های نوین است، بلکه افق‌های جدیدی را در راستای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی در سراسر کشور می‌گشاید.

این شرکت با بهره‌گیری از تخصص و خلاقیت مدیرعامل خود طرح تولید آتش‌افروز سازگار با محیط زیست و غیر فرار بر پایه دیزل زیستی را با استفاده از روغن‌های گیاهی، حیوانی و پسماند، و با پشتیبانی انرژی‌های تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر به ثمر رسانده است. اکنون، دانش فنی حاصل از این طرح، به ویژه در زمینه تولید زغال خودسوز دوستدار محیط زیست، به شهر بزرگ همدان صادر شده است.

این اقدام ارزشمند، باعث می‌شود تا شهر همدان نیز به جمع تولیدکنندگان و حامیان محیط زیست در این حوزه بپیوندد و گامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ترویج استفاده از محصولات پاک بردارد.

موفقیت این شرکت نه تنها افتخاری برای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و مرکز رشد واحد‌های فناور قاین، بلکه الگویی الهام‌بخش برای سایر شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور است تا با تکیه بر دانش و نوآوری، مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.

.