رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما مسئولان و خبرنگاران نباید اجازه دهیم عده‌ای با زبان، قلم، عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی مردم را تضعیف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین گرامیداشت روز خبرنگار در قالب دورهمی صمیمانه جمع زیادی از عکاسان، تصویربرداران و خبرنگاران پارلمانی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد.

در این دورهمی صمیمانه که با عنوان "از ایران بگو؛ روایت حقیقت، شجاعت می‌خواهد" در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آقای قالیباف در سخنان کوتاهی ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار بخصوص عده ای از اهالی رسانه که در جنگ اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: این روز بیانگر اهمیت نگاه، قلم و زبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنگ اخیر و هشت سال دفاع مقدس به هیچ عنوان در ابعاد مختلف با همدیگر قابل مقایسه نیستند، تصریح کرد: در سفر اخیر به ژنو و حضور در ششمین اجلاس روسای مجالس جهان و دیدار‌هایی که با روسای پارلمان‌ها و گروه‌های مختلف برگزار کردیم، بازهم ثابت کرد که مسئله جنگ شناختی و جنگ رسانه به مراتب موثرتر از جنگ سخت و نظامی است.

آقای قالیباف در این رابطه خاطرنشان کرد: در این سفر به وضوح دیدیم که جنگ روایت‌ها همچنان ادامه دارد و بر همین اساس باید گفت که رسالت و میدان برای تقابل در این نبرد رسانه‌ای و شناختی در دستان خبرنگاران است؛ هر چند ما مسئولان نیز باید در انتقال اطلاعات و روایت ها، بستر و محتوای لازم را فراهم کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بیان کرد: انسجامی که در جنگ اخیر در کشور شاهد بودیم مصداق عینی آیه شریفه "مِنۡ حَیثُ لَا یَحتسِبُۚ" است و برای هیچ فردی قابل تصور نبود و این کار عظیم برگرفته از فرهنگ و تمدن عمیق ایران است.

آقای قالیباف تاکید کرد: مردم شجاعانه و با جوانمردی همه موضوعات را کنار گذاشتند و ایستادند؛ طوری که تمام تحلیل‌های دستگاه‌های اطلاعاتی موساد و سیا با شوک رو‌به‌رو شدند از این رو حفظ این موضوع برای ما مسئولان و خبرنگاران وظیفه مهم و اساسی است و نباید اجازه دهیم عده‌ای با زبان، قلم خود و مسئولان با عمل و کارکرد خود، انسجام، وحدت و یکپارچگی را که نتیجه جنگ اخیر بود، تضعیف کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدوارم همه ما وفادار خون شهدا، خدمتگزار مردم و مدافع وطن و اسلام باشیم، گفت: همه ما مسئولان باید برای رفع مشکلات کشور و برداشتن موانع از پیش پای مردمی که با انسجام و وحدت خود مقابل دشمن ایستاده‌اند، با همه وجود تلاش کنیم.