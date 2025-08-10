به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکت توزیع نیروی برق در اطلاعیه‌ای زمان خاموشی‌های امروز یکشنبه ۱۹ مرداد در مناطق مختلف این استان را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه، به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ در برخی گروه‌ها به شرح زیر تغییر کرده است.

بویراحمد؛

بخشی از تلخسرو شمالی، خیابان دکتر حسابی، خیابان فردوسی، مرکز شهر): زمان خاموشی از ساعت ۱۳ تا ساعت ۱۵ .

بخشی از تلخسرو، پمپ بنزین، بخشی از بنسنجان ها، کاکان: زمان خاموشی از ساعت ۱۳ تا ساعت ۱۵ .

کهگیلویه؛

میدان بسیج، چهارراه شهید خونبازی، نقلیه، کلینیک امام سجاد، کلینیک شهامت: زمان خاموشی از ساعت ۱۱ تا ساعت ۱۳ .

گچساران؛

شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، پمپ بنزین و گاز شهرک نفت: زمان خاموشی از ساعت ۱۳ تا ساعت ۱۵ .

پانصد دستگاه مستقیم، ۴۰ دستگاه سازمانی، فرمانداری، قسمتی از بلوار بعثت و جزیره: زمان خاموشی از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۷ .

باشت؛

مرکز شهر باشت، بیمارستان شهدا، پمپاژ‌های جاده بادخون، سنگ شکن حسینی: زمان خاموشی از ساعت ۱۳ تا ساعت ۱۵ .

در این اطلاعیه از مردم استان درخواست شده برای کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.