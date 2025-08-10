پخش زنده
امروز: -
بنابر اعلام شرکت توانیر، ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز با مجموع توان مصرفی بیش از ۳۳ کیلووات در مقابله با استخراج غیرقانونی رمز ارز با همکاری ماموران و نهادهای مسئول در کهگیلویه و بویر احمد شناسایی و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، بر اساس گزارشهای واصله از سازمانها و نهادهای محلی، دو مورد استخراج غیرمجاز رمزارز در منازل شخصی شناسایی شد.
در این عملیاتها، ۴ دستگاه ماینر با توان مصرفی ۱۳ کیلووات و ۶ دستگاه دیگر با توان مصرفی ۲۰ کیلووات، که همگی با انشعاب برق غیرمجاز و مجهز به سیستم خنکسازی فن (دمنده، حلزونی، جت فن، هواکش) فعالیت میکردند، کشف و ضبط شد.
اقدامات قانونی از جمله تنظیم صورتجلسه و جمعآوری تجهیزات با حضور مأموران و همکاری کلانتری انجام شد.
گفتنی است، شهروندان میتوانند با گزارش فعالیتهای مشکوک و ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای هر دستگاه ماینر شناساییشده یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جایزه دریافت کنند.