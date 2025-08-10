کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح تا ظهر امروز وزش باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس پیش بینی و سبب تلاطم دریا خواهد شد.

وزش باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس، ۱۹ مرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: ظهر امروز پدیده غالب مناطق دریایی استان وزش باد‌های جنوب شرقی خواهد بود و در بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: بروز گرد و غبار موقتی در قشم، سواحل خمیر و لنگه محتمل خواهد بود و در بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد تصریح کرد: مناطق دریایی استان به ویژه تا ظهر متلاطم خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید.

او افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود و بعدازظهر از شدت سرعت باد کاسته خواهد شد.

حمزه نژاد گفت: از لحاظ دمایی به تدریج از امروز تا پنجشنبه با تاکید بر روز‌های سه شنبه و چهارشنبه، افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.