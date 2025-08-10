پخش زنده
با مشارکت خانواده خیر سلامت حسن زرکار ساخت یک مرکز درمانی پیشرفته در محل ساختمان قدیم اورژانس مرکزی کاشان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این مرکز درمانی در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع با زیربنای حدود ۳۸۰۰ مترمربع در چهار طبقه از محل کمک این خیر کاشانی ساخته میشود.
ابراهیم کوچکی با قدردانی از مشارکت خیران سلامت افزود: ساخت این مرکز، گام مؤثری برای توسعه زیرساختهای درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامتمحور در منطقه شمال استان اصفهان است.
وی گفت: دسترسی مردم به خدمات نوین پزشکی یکی از حقوق شهروندی است و امیدواریم با تکمیل این کلینیک بهعنوان یک طرح شاخص سلامت، خدمتهای گستردهای در حوزههای مختلف به شهروندان ارائه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: نیکوکاران حوزه سلامت، مشارکت موثری دارند که شامل تأمین منابع سرمایهای، وقف، اهدای املاک و مستغلات، ساخت، توسعه و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی و تأمین تجهیزات سرمایهای است. شهروندان نیکوکار همواره پیشگاه در توسعه فضای درمانی بودهاند.