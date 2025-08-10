

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی افزود در برخی ساعات وزش باد‌ها باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا می‌شود و در مناطق مستعد و بیابانی به ویژه نوار شرقی وقوع طوفان و گرد و خاک با احتمال بروز خسارت قابل پیش بینی است.

وی گفت: دمای هوا برای ۲۴ ساعت آینده روند افزایشی نسبی دارد و هوا تا حدودی گرمتر می‌شود و همچنان مدیریت مصرف آب و برق و توجه به استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه‌ها و بنر‌های تبلیغاتی توصیه می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: صبح امروز خنک‌ترین‌های استان قاین و خضری با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس گزارش شده و گرمترین نقطه روز گذشته ایستگاه بندان با بیشینه ۴۳درجه بوده است.



لطفی با اشاره به اینکه در مرکز استان تغییرات دما بین ۲۰ و ۳۴ درجه سلسیوس ثبت شده است گفت: دمای فعلی مرکز استان ۲۸ درجه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درجه گرمتر شده است .



وی افزود: بیشترین سرعت وزش باد نیز در ایستگاه درح با ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.



کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی همچنین از امروز هشدار سطح زرد صادر کرد.

