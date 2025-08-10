بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در پارس آباد، ۲۶ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

۲۶ مصدوم و یک فوتی بر اثر واژگونی مینی‌بوس در پارس‌آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئيس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱/۲۲ بامداد روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس در مسیر روستای پیر ایواتلو به پارس آباد، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

️وی اظهارداشت: در این حادثه، متاسفانه یک نفرجان باخته بود و ۲۶ نفر مصدوم شده بودند که پس از اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به وسیله ۴ دستگاه آمبولانس‌ فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر پارس آباد منتقل شدند.