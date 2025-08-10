دبیر سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین گفت: برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین در چهار محال و بختیاری، ۱۲ کمیته تخصصی تشکیل و فعال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی قاسمی نافچی در چهارمین جلسه برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به میزبانی شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مطلوب این جشنواره به میزبانی شهرستان فارسان انجام شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و دبیر سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین افزود: همچنین وظایف تمام مسئولان کمیته‌های ۱۲ گانه این جشنواره تشریح و به آنان ابلاغ شده است.

قاسمی گفت: حضور اقوام و عشایر ایران‌زمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود.

وی افزود : سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به میزبانی شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری باید نسبت به دو سال قبل مطلوب‌تر، بهتر و باشکوه‌تر برگزار شود.