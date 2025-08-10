به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: با توجه به برگزاری دیدار حساس مسابقه فوتبال بین دو تیم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به منظور برگزار شدن این مراسم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی تردد خودرو‌های سنگین در مسیر‌های منتهی به ورزشگاه اعمال می‌شود.

سرهنگ علی اصغر زارع افزود: تردد هرگونه وسیله نقلیه سنگین از ساعت ۱۵ عصر روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه تا ساعت ۲۴ از میدان امید (ورودی شمال شهر از سمت خیابان زینبیه) به سمت میدان تاکسیرانی در بلوار آسمان در مسیر غرب به شرق و برعکس، میدان تاکسیرانی بسمت میدان المپیک در بلوارفرزانگان در هر دو مسیر شرق به غرب و برعکس ممنوع است.

وی گفت: میدان امید بسمت شهر حبیب آباد شهرستان برخوار از پل سلیمان خاطر بسمت پل شریعتی و میدان المپیک همچنین پل سلیمان خاطر بسمت آزادگان و شهرستان خمینی شهر ونجف آباد مسیر جایگزین است و با توجه به تراکم ترافیک در مسیر‌های اعلام شده محدودیت‌های موقت و دائم نیز اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از شهروندان خواست علاوه بر همکاری و همراهی با ماموران پلیس در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های مشخص شده از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

دیدار تراکتور (قهرمان لیگ) و استقلال (قهرمان جام حذفی) ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.