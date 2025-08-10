پخش زنده
اقدامات لازم برای تسریع در راهاندازی مراکز جدید کانون پرورش فکری در جزایر خارگ و شیف انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ارتقای خدمات مراکز کانون در شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم تصمیم گیری شد.
همچنین در دیدار رسولی با پورکبگانی مشکلات فرهنگی و توسعه مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرها و جزایر فاقد مراکز کانون بررسی شد.
رسولی در این دیدار با اشاره به اهمیت گسترش فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در مناطق مختلف استان، ضمن تشریح برنامهها و طرحهای کانون پرورش فکری، بر لزوم توجه ویژه به کودکان و نوجوانان به عنوان آیندهسازان کشور تأکید کرد.
او افزود: توسعه مراکز کانون در شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم و همچنین مناطق جزیرهای، زمینه مناسبی برای رشد و ارتقای فرهنگی نسل جوان فراهم خواهد کرد.
پورکبگانی نیز با استقبال از طرحهای کانون، ضمن اعلام آمادگی برای حمایتهای لازم در مجلس شورای اسلامی، بر همکاری مستمر با این نهاد فرهنگی تاکید کرد و بر اهمیت ایجاد زیرساختهای فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار و جزایر تاکید کرد.